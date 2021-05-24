特約報道｜近年香港樓已非香港人的唯一選擇，因為樓價長期高企，回報率卻又偏低，海外投資業物成為資金另一個出路，無論升值潛力或租金回報都更吸引。數港人喜好的海外投資地點，倫敦可說是首選，法制完善之餘，樓市前景更備受看好。近日有新盤緊接倫敦Zone 1，只需£44.5萬鎊起，堪稱高性價比之選。

英國樓價即使在去年疫情嚴峻的環境下，仍能有接近9%的增長。而且英國脫歐問題亦已明朗化，各大金融機構都沒有撤離的動作，加上英國建立多年的銀行系統、金融基建和法制系統等，非其他歐盟城市所能取代，相信倫敦能保持國際金融中心的地位，樓價升幅潛力亦備受看好。

倫敦樓市中，最為港人喜愛的自然是Zone 1，就如香港的中環、灣仔和銅鑼灣般，是倫敦最核心地段，地位無可取替。然而Zone 1以高樓價見稱，入手門檻偏高，投資者可以從附近活化地區的物業著手。而E1區正是極少數緊接Zone 1活化區，除了佔盡地利，亦有政府發展計劃支持，發展潛力無限。而且這區本身已有完善的基礎設施和社區發展，活化後即可帶來人口和經濟增長，住屋需求亦勢必增加，樓價升值和租金回報的潛力顯然易見。

新盤正正位於E1區，屆於兩大金融中心Liverpool Street及Canary Wharf之間，倫敦市長近年耗資3億英鎊，為此區打造名為「Whitechapel Vision」的大規模升級計劃，是現今倫敦罕有的活化區。「Whitechapel Vision」活化計劃定位十分清晰，正是把Whitechapel Road打造成全新購物中心，進一步鞏固Whitechapel文娛樞紐的地位。同時，當地正在建立「醫藥城」(MedCity) 的學園，透過與大量英國頂尖大學合作，製造更多高增值的工作崗位，期待利用跟「倫敦矽谷」一樣的方式，把倫敦打造成世界的生命科學首都，在保留地區特色時又兼顧了經濟發展。而近水樓台，位於MedCity旁的是次項目也能吸納這群專業人士進駐，租客質素更勝一籌。

項目地位置優越，步行3分鐘可到達地鐵站，除了現有的Tube地鐵與Overground鐵路，未來即將落成的Crossrail鐵路通車後，只要1站就可以即到兩大金融中心，更可直達希斯洛機場，三鐵共匯，四通八達。

項目毗鄰多間頂尖大學，包括Queen Mary、UCL、LSE、Imperial College London，可吸引大學生、教職員租住。而且未來Crossrail通車，更能吸引鄰近的金融中心專業人士入住，不乏優質租客，租金回報可高達4厘。

項目由英國藍籌發展商Mount Anvil打造，樓價只需￡44.5萬鎊起，可承造最高7成按揭，999年業權，預計於2023年交樓。以高投資價值來計，項目主打開放式及1房單位，部分單位可眺望Canary Wharf 及The City獨特景觀。配套設施有電影放映室、商務貴賓室、健身中心、健身單車室及24小時禮賓服務，為住戶帶來優越便利的生活享受。

倫敦Zone 1樓盤向來門檻高，令人望門興嘆，這個緊接Zone 1的新盤入場僅£44.5萬鎊起，性價比極高，加上活化區重建，將會帶來更多的經濟發展潛力。不想錯過倫敦E1區樓盤的黃金升值機會，本周末歡迎到FMI至匯投資 x DWG Hong Kong舉辦的展銷會了解更多。同場更有倫敦物業投資講座，為你提供倫敦物業的投資貼士。

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日期：5月29及30日（週六及週日）

時間：11AM－7PM

地點：銅鑼灣柏寧酒店27樓

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