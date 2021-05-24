《金融時報》引述消息指，馬雲將辭去杭州湖畔大學校長一職。另一方面，《華爾街日報》亦報道，被喻為阿里巴巴（9988）致勝法寶的雲計算部門壓力越來越大，因失去字節跳動大客，以及被中國政府冷待。

阿里現報205.4元，跌1.25%。上周五彭博報道，阿里通過一筆直接場外交易，以每股206港元的價格成交，共1,420萬股，交易價格與上周四收市價相同，交易額約為29.3億元。

阿里公佈首季業績顯示，雲計算收入按年僅增37%至167.61億元（人民幣 ，下同），增長放緩主要由於來自互聯網行業的單一頭部客戶收入下降。該客戶於中國以外擁有具規模的業務，過去一直採用海外雲服務，基於非產品相關的要求，該客戶決定終止其國際業務與阿里的關係。

報道指出，該名客戶實為社交視頻應用程式TikTok的母公司字節跳動，字節跳動終止了一項將其國際數據存儲在阿里雲上的交易，轉為僅購買伺服器。

一位知情人士說，美國對使用中資擁有的伺服器，來存儲美國人的數據的壓力越來越大。去年八月，時任美國總統特朗普警告不要使用包括阿里巴巴在內的中國雲計算服務。分析指，這將對阿里雲造成進一步的打擊，阿里雲已經為該業務投入了數十億美元，並且在過去兩個季度中才實現了EBITDA盈利。

根據研究公司Canalys的數據，至去年底阿里巴巴在全球雲服務僅次於Amazon、微軟及Google Cloud排第四。然而，一直傳出有軍方背景的華為，不斷爭奪阿里雲在中國的市場份額。根據Canalys的數據，華為去年在中國的市場份額從2019年幾乎翻了一番，達到16％，而阿里巴巴的份額從同期的44％降至41％。

知情人士說，上月阿里雲修改了組織結構，增加了更多的地區經理，為中國各地的本地團隊提供更多權力，以促進銷售並留住客戶。知情人士說，此舉是對華為不斷增長的市場份額的直接反應。

知情人士亦稱，近幾個月來，阿里雲在贏得新合同，甚至與國有企業客戶舉行會議方面遇到困難，因為監管機構正在審查其電子商務業務及同系的螞蟻集團。新華社報導，阿里在2019年首季中央政府部門最大的雲承包商，而根據政府採購記錄和公司發佈的數據，在過去的幾個月，公司已經獲得了一些政府合同，阿里雲仍未完全被禁絕。

Forrester Research分析員Charlie Dai指出，儘管如此，阿里巴巴最近的監管問題仍可能給地方政府的決策蒙上陰影，並損害公司在政府雲市場中贏得未來合同的能力。

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