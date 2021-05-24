樓市展開新一輪破頂潮，將軍澳日出康城一房單位已升至「8球」，反映本港樓價升勢驚人。

香港置業劉浩勤表示，日出康城最新誕下的一房樓王，位於Malibu的2A座高層D室，實用面積368方呎，向西北享全海景，今年2月放盤時，業主開價只是780萬元，惟樓市不斷升溫，最後反價廿萬，至805萬元獲承接，呎價21,875元，創日出康城一房單位新高價。原業主2018年3月以631.1萬元一手買入，持貨滿3年SSD鬆綁即沽貨，即賺173.9萬元或28%。

劉浩勤續稱，樓市氣氛旺，日出康城不少業主心雄「吊高來賣」，甚至「有啲破頂都唔賣」。他舉例，Malibu現有68個二手放盤，其中2A座高層E室，實用面積575方呎，2房半間隔，同類單位歷史最高成交價為1,030萬元，已有買家出價1,100萬元，業主拒賣之餘，最近更反價至1,130萬元。另同屋苑1B座高層C室，實用面積538方呎，2房梗廚間隔，業主以癲價1,040萬元放盤，屬同類單位新高，最近竟有買家畀到價，業主卻封盤不賣。

昇薈呎價16,584元創新高

市場消息指，東涌昇薈10座高層G室，屬頂層之一的「鳳凰樓」，實用面積445方呎，剛以738萬元易手，樓價創屋苑一房新高，呎價16,584元更創屋苑新高。粉嶺牽晴間8座高層F室，實用面積428方呎，成交價637萬元，呎價14,883元，創同戶型2房成交價新高。

新界兩大蝕讓盤、上水天巒及大埔比華利山別墅再錄損手個案。消息指，比華利山別墅湖景道雙號屋，實用面積1,902方呎，原業主2008年以2,353萬元購入，剛以2,168萬元沽貨，持貨13年賬面貶值約185萬元。而天巒琉森大道單號屋，實用面積1,818方呎，剛以2,900萬元易手，原業主2010年以3,064萬元購入，賬面蝕164萬元離場。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略