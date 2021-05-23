【NEWS地產專題】

被視為未來香港居屋王大熱之一的彩虹彩興苑，兩年禁售期解禁，錄首個二手放盤，自由市場叫價高達1,111萬元放賣，挑戰全港居屋樓價及呎價新高。

富誠地產助理分行經理謝婉玲表示，彩興苑首個二手放盤為B座低層8室，實用面積453方呎，綠表叫價700萬元，每呎15,453元。由於房委會當日以市價六三折發售，隨着樓價向上，業主日後補地價賣樓，自然要「補鑊甘」。代理稱，業主聲稱如有買家願意補地價數百萬元，便會馬上在自由市場放售，價錢為1,111萬元，呎價2.45萬元。

業主兩年前僅306萬買入

據知，業主第二次抽居屋就「中獎」，2017年9月以「家有長者優先選樓計劃」申請，成功以305.92萬元買入這市區新居屋，呎價6,753元，首期20萬元。按其綠表叫價計，較四年前買入價高逾1.2倍。戴德梁行上月綠表估價460萬元，自由市場則估價730萬元，反映業主開價比估價高逾五成。

記者直擊這間「未來居屋王」，全屋裝修簡約，客廳放了一張沙發、一張堆滿乾糧的餐桌和三張木凳，沒有電視櫃及電視。據代理指，業主稱全屋花費十多萬元裝修，連同釐印費在內，成本價約350萬元。業主於2019年4月完成交易，故單位尚未過三年SSD期，相關樓價10%、即70萬元辣稅須由買家支付。單位每月管理費則為861元。

房委會將於5月、6月起發售6個居屋共4,871伙及33個重售單位，彩興苑佔19伙，實用面積370至443方呎，售價257.03萬至357.7萬元，呎價6,782至8,074元。

政府自2014年宣佈復售居屋以來，已發售17個屋苑（未包括即將揀樓的2020年居屋），合共逾1.4萬伙。據房委會成交冊及地產代理資料，新居屋至今錄最少76宗二手轉售，平均呎價逾1.1萬元，其中以荃灣尚翠苑成交最多達37宗。

尚翠苑一手業主陳小姐指，雖持有物業升值不少，但沒有打算賣樓，「自己住吖嘛，賣咗好難搵㗎啦，你好難搵返咁嘅價錢」。尚翠苑另一住客廖生知道自己層樓有機會升值逾倍，即刻笑到「見牙唔見眼」，不過亦表示，層樓由子女決定購入，故賣不賣樓由他們決定。