碧桂園（2007）今日舉行股東大會，對於碧桂園服務（6098）剛獲納入恒指成分股，有股東指為物管股市值高過地產股感到擔憂。碧桂園首席財務官伍碧君表示，對碧服「染藍」感到高興，認為已得到市場認可，又稱由於地產行業已由成長期轉為成熟期，市場普遍持觀望態度，但只要公司維持其優勢，相信股價將持續上升。

他指出，去年受到2017及18年低毛利項目交影響，導致集團毛利率跌至22％，隨著有關項目陸續入帳，今年上半年的銷售毛利率已見底，下半年開始逐漸回升，料全年毛利率有明顯改善空間。

近期大宗商品價格不斷上漲，他表示，原材料價格上升對集團成本構成壓力，不過，由於中央已制訂政策穩定有關價格，預計對集團影響甚微。另外，總裁莫斌表示，機械人產業發展步伐良好，有18款機械人正進入測試，料明年可進入收成期。

碧桂園服務今日發公告指，「染藍」反映資本市場對本集團的充分肯定，進一步提升本公司股票流通性及本集團品牌知名度，亦將增強投資者信心。碧桂園中午升0.9%，報9.88元；碧桂園服務今日升3.9%，報80.9元。

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