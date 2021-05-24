上午10時30分

港股跌幅擴大至241點，恒指報28,216點；H指跌142點，報10,559點；科指跌212點，報7,812點；主板成交439億元。

中國政府連翻出招監管加密貨幣，區塊鏈概念股急挫，火幣科技（1611）跌18.8%，報15.26元；歐科雲鏈（1499）跌13.7%，報0.375元；柏能集團 （1263） 跌4.2%，報3.63元；雄岸科技（1647）跌8.3%，報0.275元。

上午9時25分

上證綜指跌0.29點，報3,486點；深證成指升18點，報14,436點；創業板指升15點，報3,128點。

上午9時21分

外圍未有重大消息，港股上周五升8點後，恒指今低開40點，報28,417點；H指低開53點，報10,649點；科指低開64點，報7,961點；主板成交26億元。

碧桂園服務（6098）升2.2%，報79.6元；比亞迪（1211）升2%，報168.5元；信義光能（968）升4.7%，報13.8元。恒指公司上周季檢再增添3隻藍籌股，包括碧桂園服務、比亞迪及信義光能；而恒指經改革後，成份股權重上限劃一為8%，屬同股不同權股份的美團（3690）及阿里巴巴（9988），兩者權重被上調至7.71%及7.33%。

財經專欄作家魏力指，有跟進碧桂園服務（6098）的戰友，正股可博見日線保力加通道頂附近，即83至84元水平；如持有輪證則宜高開先行食糊，即使睇好亦應轉正股，減低槓桿兼保護利潤，以防換馬生效前忽然震倉。另外，比亞迪（1211）鑑於上周已炒高廿蚊，股價今日如再高開宜先食糊，上方阻力為10周線168.4元，以及橫行區底部阻力175元。值得留意，比亞迪在行業指數中屬於非必需性消費，而藍籌改革文件顯示，連同必需性消費將會新增9隻染藍，令總數增至20隻，佔未來藍籌數目四分一，屬於最大勢力。

早前市場預期會染藍的京東（9618）、網易（9999）、李寧（2331）等，股價出現回調。京東跌2.2%，報282.4元；網易跌3.8%，報180元；李寧跌0.4%，報65.8元。

藍月亮（6993）升1.5%，報10.8元；華潤萬象生活（1209）升0.3%，報45.85元。富時全球股票指數系列大盤股新納入藍月亮及華潤萬象生活，變動將於6月18日收市後正式生效。

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