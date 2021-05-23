國家能源局發表風電及光伏發電建設的建議，利好清潔能源股。業內龍頭股龍源電力（916），今年以來大升42%，較52周低位高出224%。京能清潔能源（579）受私有化失敗影響，今年以來大跌32%，現價較52周低位只高出20%，十分抵買。

1) 龍源在國內從事風力發電與煤炭發電，去年營收299.5億元人幣，升6%；純利47.26億元人幣，增9%。今年首季盈利25.52億元人幣，按年增28%，全年預測多賺19%，至56.23億元人幣，預測PE 13倍，與6年平均相若；預測PB 1.2倍，較6年平均高出15%。

預測PB 0.45倍

2) 京能在國內從事燃氣發電、風力發電、水電、光伏發電，清潔能源概念較重。去年營收170億元人幣，升4%；純利23億元人幣，增10%。今年首季，營收59.54億元人幣，按年升13%；純利11.35億元人幣，按年增19%，已相等於去年全年的49%，預測全年賺28.35億元人幣，增18%，預測PE僅4.3倍，較6年平均折讓31%；預測PB 0.45倍，較6年平均折讓42%。與龍源比較，京能PE折讓67%，PB折讓62%%。

3) 去年6月中，京能股價1.88元，其後母企提出以每股2.7元私有化，今年2月以極少票數之差未能通過，現價仍低於去年6月。

★京能現價1.73元，以過去6年平均PE6.2倍為目標，可見2.49元，潛在升幅44%。

同場加映：泛海集團（129）現價1.26元，市值16.6億元，2019／20年（3月年結）盈利7.28億元，往績PE 2.3倍。公司上周五發出盈喜，2020/21年盈利料增逾70%，來自投資收益，可以推算盈利為12.4億元以上，PE低至1.3倍。去年9月底每股NAV 15.59元，PB只有0.08倍（100元資產，賣8元），絕對是「執笠價錢」。

泛海股價即使升100%，PB仍只是0.16倍；升200%，PB仍只是0.24倍。公司衰孤寒，股息欠奉，若能派些少（若將區區一成半利潤用作派息，股息率已達11厘），股價即可大翻身。下月末期宣佈，大股東是否識做？

部分同業PB：金朝陽（878）0.12倍、英皇（163）0.16倍、香港興業（480）0.26倍、富豪（078）0.28倍、大昌（088）0.43倍、萬邦投資（158）0.50倍、遠展（035）0.58倍。

何車