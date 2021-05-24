本港首隻FANG+ ETF（港元：2814；美元：9814）明日（25日）於聯交所上市，由三星資產運用（香港）推出。基金涵蓋10間美股中領先科技公司，每手200個基金單位，管理費每年0.65%，入場費約為500美元（約3,900港元）。

基金名為三星NYSE FANG+ ETF，追蹤紐交所FANG+指數成份股，包括Facebook（FB）、蘋果公司（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、谷歌母公司Alphabet（GOOG）、Netflix（NFLX）、Tesla（TSLA）、阿里（BABA）等。

公司表示，截止今年4月30日，基金過往一年追蹤指數升幅為91.09%，大幅跑贏恒生指數、標普500及納斯達克指數。基金首次發售期發行價為2.5 美元（約20港元），

三星資產運用投資總監及副行政總裁Jaekyu Bae指出，該公司科技ETF投資系列包括三星NYSE FANG+ ETF以及現有的三星中證中國龍網ETF（2812）追蹤不同的新經濟股，涵蓋於中國及美國上市的大部份最領先科技龍頭，為投資者提供多元化的選擇，形成互補的完整產品系列。

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