【本報訊】隨着多個大型新盤陸續開售，一手市場過去周末交投回氣，兩日僅錄約78宗成交，較上周約340宗下跌逾七成。恒地（012）鴨脷洲大街逸南於昨日正式收票，市傳首日錄約130張入票，超額認購逾1.5倍。

逸南上周以折實平均呎價約2.52萬元、首推50伙，屬港島區近一年半最平新盤。項目於日前開放示範單位，昨日正式收票，市傳即日錄近130個認購登記，超額認購逾1.5倍。

同系啟德The Henley I將於明日（5月25日）進行次輪銷售96伙，項目截至昨日暫錄3,283個認購登記，超額認購逾33倍。

Hollywood Hill料下月推

市場消息指，興勝創建（896）上環翻新項目Hollywood Hill，最快下月於市場推售，料提供48個單位，實用面積約400方呎，全數採用一房戶型。

上述項目位處荷里活道222號，前身為服務式住宅Ovolo，樓高25層，總樓面面積約27,456方呎；物業由興勝創建於2018年斥5.06億元向印度裔富商購入，呎價達18,429元。

新盤成交方面，新地（016）旗下屯門南現樓新盤御海灣II，日前連沽14伙，包括第1座26樓D室，實用面積501方呎，採用三房間隔，以1,148.39萬元成交，呎價約22,922元，屬項目標準戶呎價新高紀錄。項目自上月底開售至今累沽188伙，套現逾14億元。