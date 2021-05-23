相隔八年，美聯儲可能再就量寬遺留的每月買債規模發出削減訊號，市場預期8月底全球央行年會（Jackson Hole）有望成為發訊平台，今年底或明年初展開減買行動。綜合銀行界分析，儲局在復蘇未穩驚縮表過早及低估通脹怕收水太遲的兩難之間掙扎，「埋門」決定料以之前最接近的兩三個月通脹及就業數據，呈堅實增長作主宰；現在距年會舉行尚有數月，任何數據上落都可能引發猜測及市場較大波動，但外界擔心2013年因削債訊號引發的「縮減恐慌」（taper tantrum），則未必重現。

業界亦指，今次縮減買債規模較2013年多，除非經濟突然超乎強勁升溫，當局行動才被迫要「鷹」，否則縮減步伐會緩慢偏鴿。

受疫情衝擊，去年3月美聯儲重啟無限量寬，目前每月買債規模1200億美元。當局對上一次縮表行動是雷曼量寛後，美聯儲前主席伯南克於2013年5月發出開始減訊號（當時規模850億美元），翌年1月起正式行動。

美聯儲4月份會議紀錄顯示，部份委員冀開始計劃縮減買債，近日亦有委員及地方聯儲行長先後發言，市場關注當局是否低估通脹，加緊放風為縮表舖路。

東亞銀行（023）高級外滙市場策略師葉澤恒不排除有此趨勢，但當局何時發放訊號，取決就業及通脹數據表現，目前有關數字仍有飄忽未全面確定，近期言論仍算偏鴿。他說外界亦要分清發言者，今年是否在公開市場委員會有投票權，早前籲盡早討論縮減買債的達拉斯聯儲行行長卡普蘭（Robert Kaplan）無票在手，有票在手的美聯儲副主席克拉里達（Richard Clarida），立場則無棱兩可未見暗示，故關鍵之一是有票委員，發言是否轉趨「放鷹」，釋出討論減買訊號，屆時市場會有更明確反應。

外界預測儲局若在8月底央行年會發訊號，9月份會議便會商討，年底或明年初開始縮減。他指相比2013年規模，市場覺得目前1200億美元「有排減」，過程可能橫跨成年，他估計當局按月減買速度亦「未必咁盡」，對美滙指數最多推升至93、94水平。

投資者擔心縮表訊號引發「縮減恐慌」重臨，渣打銀行（香港）大中華及北亞區財資市場投資管理主管劉孟璣認為，今昔情況不同，當年是08金融風暴後，經濟沉底多年再拾動力回升，現時縮表則始於去年疫情重啟量寬，惟疫後生活及經濟未算全面復蘇，只因通脹較預期來得快，美聯儲陷兩難局面，現在距完成縮表及加息等連串動作「尚未成熟」。但他同意央行年會前，中間數據可以很多起伏，「嚟緊幾個月市場波動性都會比較多，甚至無定向側向一邊」，惟波幅不會像當年「縮減恐慌」市場一面倒睇息升局面。

東方滙理銀行新興市場策略師張敬勤說，因疫情及其他變數較以往繁複，通脹數據今年稍後亦有機會回落，故美聯儲政策由以往前瞻性預測通脹重臨採取措施，變為更依據近兩三個月數據主宰的反應式做法，現時任何意料之外數據，都可引發市場猜測及波動，不像2013年訊號發出後才觸發「縮減恐慌」。

放水容易收水難

2008年金融海嘯後，美聯儲經過三輪量寬加扭曲操作，資產負債表總額增至逾4萬億美元，但經過多年後規模不減反增，目前已升至歷來高位達7.9萬億美元。美元長期零息水浸，亦造就資金逐險流向新興市場及高風險資產。

所謂縮表收水，就是美聯儲結束因量寬需要，透過加大資產負債表的現代「印銀紙」方式帶來充裕流動性，將過剩資金回籠。做法是先行遞減每月額外增購的國債及按揭抵押債券（MBS）規模，下一步將到期的債券不再滾續投資，減縮資產負債表，再後便展開加息行動。

縮表過程是貨幣基礎緊縮政策，美元供應減少，故會推升美滙水平，亦會令資金從高風險資產及新興市場回流，產生市場震盪風險。

放水容易收水難，雷曼前，美聯儲資產負債表規模在1萬億美元以下，但十多年間一直膨脹。2013年當局發出縮減買債訊號，並逐步退市，但到鮑威爾掌舵儲局年間，前總統特朗普任內爆發中美貿易戰，貨幣政策要保持寬鬆預留子彈撐經濟；去年疫情爆發，儲局又重啟無限量寬。拜登上場，擬推出基建宏圖及「美國家庭計劃」，未來亦可能需要發債支持，美債規模何時才能縮回正常水平，是一大迷思。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略