【本報訊】相隔八年，聯儲局可能再次削減買債規模。市場普遍預期8月底全球央行年會（Jackson Hole）有望成為發訊平台，年底或明年初展開行動。綜合銀行界分析，儲局在復蘇未穩、驚縮表過早，以及低估通脹、怕收水太遲的兩難掙扎，「埋門」決定料以通脹及就業數據作主宰。現在距年會舉行尚有數月，任何數據上落都可能引發猜測及市場波動，但2013年因削債訊號引發的「縮減恐慌」，則未必重現。

受疫情衝擊，去年3月聯儲局重啟無限量寬，目前每月買債規模1,200億美元。當局對上一次縮表行動是雷曼量寬後，前主席伯南克於2013年5月發出開始縮減訊號（當時規模850億美元），翌年1月起正式行動。業界指出，今次縮減買債規模較2013年多，除非經濟突然超乎強勁升溫，當局行動才被迫要「鷹」，否則縮減步伐會緩慢偏鴿。

宜留意發言者有沒有票

聯儲局4月份會議紀錄顯示，部份委員冀開始計劃縮減買債，近日亦有委員及地方聯儲行長先後發言，市場關注當局是否低估通脹，加緊放風為縮表鋪路。

東亞銀行（023）高級外滙市場策略師葉澤恒不排除有此趨勢，但當局何時發放訊號，取決就業及通脹數據表現，目前有關數字仍飄忽，近期言論仍算偏鴿。外界亦要分清發言者，今年是否在公開市場委員會有投票權，早前籲盡早討論縮減買債的達拉斯聯儲行行長卡普蘭（Robert Kaplan）無票在手，有票在手的聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）則未見暗示，故關鍵之一是有票委員的發言是否轉趨「放鷹」，釋出討論減買訊號，屆時市場會有更明確反應。

外界預測儲局若在8月底央行年會發訊號，9月份會議便會商討，年底或明年初開始縮減。他指，相比2013年規模，市場覺得目前1,200億美元「有排減」，過程可能橫跨成年，估計當局按月減買速度亦「未必咁盡」，對美滙指數最多推升至93、94水平。

料不會重演「縮減恐慌」

投資者擔心「縮減恐慌」重臨，渣打銀行（香港）大中華及北亞區財資市場投資管理主管劉孟璣認為，今昔情況不同，當年是08年金融海嘯後，經濟沉底多年再拾動力回升，現時縮表則始於去年疫情重啟量寬，惟疫後生活及經濟未算全面復蘇，只因通脹較預期來得快，聯儲局陷兩難局面，現在距完成縮表及加息等連串動作「尚未成熟」。但他同意央行年會前，中間數據可以很多起伏，「嚟緊幾個月市場波動性都會比較多，甚至無定向側向一邊」，惟波幅不會像當年「縮減恐慌」市場一面倒睇息升局面。

東方滙理銀行新興市場策略師張敬勤說，因疫情及其他變數較以往繁複，通脹數據今年稍後亦有機會回落，故聯儲局政策由以往前瞻性預測通脹重臨採取措施，變為更依據近兩三個月數據主宰的反應式做法，現時任何意料之外數據，都可引發市場猜測及波動，不像2013年訊號發出後才觸發「縮減恐慌」。