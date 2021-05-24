中國生物製藥（1177）截至今年3月底止，首季純利19.1億元（人民幣，下同），按年升1.2倍。每股盈利10.19分，首季股息派2港仙。

季內收入增長16.4%示72.43億元，當中新產品銷售34.3億元，按年升67%。抗腫瘤用藥銷售26.4億元，升31.8%。肝病用藥銷售升13.1%至9.5億元。另外，應佔聯營公司及一家合營公司錄得盈利14.76億元

期內研發成開支為10.6億元，按年升4%，研發比率為14.7%。期內新取得生產批件7件，新獲得臨床批件7件，申報臨床8件，申報生產2件，一致性評價申報4件，新獲得發明專利授權39件，新申報發明專利212件。

石藥上季多賺27%

石藥（1093）中午公佈，首季純利14.7億元，按年升26.9%。每股盈利為12.29元，按慣例不派息。石藥收報11.56元，升4.4%。

季內收入按年升9.9%至67.34億元，成藥收入為54.8%，增9.1%。當中神經系統疾病產品收入增8.5%至17.95億元，抗腫瘤產品收入18.69億元，增加20.4%。抗感染產品收入7億元，減少9.6%。

期內研發費用6.91億元，按年增加21.7%，研發比率為12.6%。目前在研項目約300個，其中小分子創新藥40餘項、大分子創新藥40餘項，新型製劑20餘項，主要聚焦於腫瘤、自身免疫、精神神經、消化和代謝、心腦血管系統及抗感染治療領域。

集團指，未來3年預計將有上市新產品60餘個，並正積極物色收購及合作的機會以加強產品管線。

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