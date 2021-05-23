【本報訊】新股近期重燃氣氛，有本地「財仔」擬趁市旺上市。消息透露，本地財務公司康業信貸母企康業金融尋求本周進行上市聆訊，若順利獲批，最快6月招股，初步擬集資約10億港元；建銀國際為獨家保薦人。

李根興父母及兄創辦

康業去年12月遞交主板上市申請，集資所得將用於償還貸款、擴大貸款組合及一般營運資金。集團主要從事有抵押及無抵押融資，去年首9個月公司應收貸款本金43.1億元，樓宇一按及二按業務佔集團貸款組合比例73.5%，其餘則為無抵押貸款。

康業是典型的家族生意，由資深物業投資者、盛滙商舖基金創辦人李根興父母李常盛、李碧葱，以及胞兄李根泰創辦。李常盛夫婦為印尼華僑，70年代移居香港，經營地產代理業務致富。上市文件披露，李常盛、李碧葱各持25%股權；李根泰、李根興分別持28.5%、21.5%股權。

公司關連交易甚多，李根泰持有的MoneySQ為康業作融資轉介、區塊鏈技術等金融科技支援；李根興太太全資擁有Bridgeway Fund SPC融資作為公司業務的資金來源；營運總監陳詠詩胞弟及母親的公司，則為康業提供追債服務。

根據往績，康業有抵押按揭貸款金額介乎500萬至1.16億元，年利率介乎7.3至48厘；無抵押批出貸款介乎100元至1,000萬元，年利率介乎6至48厘。

由於樓按市場需求殷切，本地財務公司上市一度如雨後春筍，市值介乎1.9億至5.2億元。消息指，康業上市目標估值超過40億元，大幅拋離同業，或成為市值最大的本地「財仔股」。

據弗若斯特沙利文報告，以2019年物業抵押融資營業額計，康業為五大持牌放債人之首，其市佔率達17.4%；無抵押融資的市場份額則較小，康業市佔率為4.6%。