碧桂園服務（6098）獲納入恒生指數成份股後隨即抽水。據銷售文件顯示，該公司計劃配售1.045億新股，每股作價介乎74.25至75.5元，較周一收市價80.05元，折讓5.7%至7.2%，集資最多78.9億元。另發行本金總額約38.8億元可換股債券。

碧桂園服務指，集資所得將用作潛在收購，擴大業務及一般企業用途。瑞銀、中金、大摩為承銷行。

恒指公司上周宣布，將碧桂園服務、比亞迪股份（1211）及信義光能（0968）納入恒指成份股，變動將於6月7日生效。

另外，微盟 （2013）同日亦擬配售1.3億股新股，相當於已擴大後股本5.4%，配股價為14.86至15.26元，較周一收市價16.06元折讓5%至7.5%，集資約19.3億至19.8億元。瑞信、大摩、中金為承銷行。

微盟表示，配股所得可加強公司研發能力，提升公司營銷系統，增加資本作潛在併購，以及作為一般企業用途。騰訊（700）旗下Tencent Mobility Ltd.將會斥5,000萬美元認購不多於20%股份。

微盟亦發行零息換股債籌3億美元，將於2026年到期。

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