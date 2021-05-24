卓悅（653）前大股東葉俊亨，入稟控告「股壇醫生」曹貴子持股的康健國際（3886）作出失實陳述及侵佔卓悅原有子公司卓悅美容國際，要求法庭頒令，禁止曹貴子委派董事，並要求早年的收購協議無效。

原訴人為葉俊亨的私人公司Profit Castle，而答辯人告為曹貴子有份的康健子公司Oasis Beauty。過去一個月康健根據買賣協議，向葉俊亨結算以卓悅美容作抵押的承兌票據，並將葉俊亨踢出卓悅美容多家子公司的董事職位，以及委任其他董事。但葉俊亨指康健違反協議在先，當中涉及失實陳述，令葉蒙受損失。

法庭文件顯示，時為卓悅大股東的葉俊亨，於2014年以4.24億元向康健出售子公司卓悅美容，康健全數以發行股份方式支付。其後葉俊亨在2016年以Profit Castle從康健手上收購公司，作價4.3億元，當中支付現金1億元，餘下3.3億元簽訂承兌票據，由葉俊亨擔保，並以該公司的股份來按揭，為期3年。有關買賣協議在2017年生效。

曹貴子曾聲稱推卓悅美容上市

入稟狀指出，有關買賣協議中，曹貴子會保證引入投資者，為卓悅美容注資最少4億元，並推動3年內在聯交所主板上市。而如果卓悅美容未完成注資，以及連續3個財年內未能合共取得5,000萬元盈利，康健將無權結算該承兌票據。

不過，去年承兌票據到期後至今，葉俊亨仍未償還3.3億元本金，康健遂於今年3月求結算承兌票據，並根據抵押條款接管卓悅美容，其後在過去一個月，亦於卓悅美容旗下幾家子公司委派董事，並踢走葉俊亨。

葉俊亨要求法庭頒令2016年的交易無效，包括買賣協議、承兌票據、股份抵押及擔保契據，撤銷近期的董事變動，並根據《失實陳述條例》等作出損賠；同時要求法庭頒佈禁制令，禁止康健或任何代理人干預卓悅美容的股東權益。

卓悅沾手謎網股拖累業績

獨立股評人David Webb在2017年公佈50隻「謎網股」，呼籲投資者勿沾手，當中康健在名單之列。卓悅雖然不在謎網股之中，但2014年的交易令卓悅持有康健股份，葉俊亨亦出任康健的執行董事，至2016年退任。

在2017年，卓悅持有康健的股份佔其總資產6.2%，因康健被證監勒令停牌，該年就有關股份作出1.4億元減值，令虧損擴大1.2倍至2.02億元。

卓悅美容為連鎖美容公司，在中港澳經營「悅榕莊」、「Dr. Protalk」及「水云莊」品牌，其中悅榕莊提供美容、纖體、美甲和按摩等服務，而Dr. Protalk從事醫學美容。

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