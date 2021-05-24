市建局歷來最大規模的觀塘市中心重建計劃，經歷逾十年，當中夥拍信置(083)發展的商住項目凱匯，近期陸續收樓入住。發展商餘下約200伙以現樓方式發售，連同長實地產(1113)於將軍澳日出康城的Sea to Sky同樣以現樓方式推出，東九龍至將軍澳一手市場，近400伙一手現樓對撼，搶佔購買力。

信置2018年底以平均折實呎價17,388元開賣凱匯首批205伙，整項目累售九成約1,800伙，套現228億元，餘下約200伙，挾近期展開收樓程序，以現樓方式發售。項目今日沽出2伙單位,包括3座49樓F室，實用面積909方呎，折實價2,298.7萬元，呎價25,289元；另2座49樓H室，實用717方呎，折質實以1,723萬元沽出，呎價24,031元。

信和表示，凱滙乃本港首個配備5G基建物業，引入高科技智能家居及環保元素，如智能家居系統，物業管理引入Smart Managem，住戶可透過電子智能系統預訂會所設備，管理費每方呎3.98元。

另一邊廂，長實將軍澳日出康城Sea to Sky取得入伙紙，明日開放現樓供公眾參觀，周五發售171伙。同系的西半山長實（1113）港島中半山豪宅 21 BORRETT ROAD，今日上載新銷售安排，最新推出18樓3號室、屬實用2194方呎四房雙套戶型，於本周五(5月28日)起招標、截標日期為6月3日。

龍湖集團與合景泰富合作發展的啟德尚‧珒溋，公佈推出第6號價單67伙，單位分佈高座 第1座及第2座，連同第五輪可供銷售單位，本周五發售155伙。

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