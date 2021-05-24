疫情持續逾年，就業市場負面影響浮面，JobsDB進行2021年薪酬調查，發現今年僅三份一僱員獲得加薪，平均加薪幅僅0.4%，這是自2008年調查起最低增幅；約52%受訪者對就業前景不甚樂觀，49%對海外工作持開放態度，30歲或以下的打工仔更視英國為首選海外工作地點。

調查今年3月向香港4,288名打工仔作網上問卷調查，結果顯示，只有34%全職顧員獲得加薪，較去年少16%，另有55%被凍薪，較去年增加15%，當中亦有11%表示被減薪，與去年相若。

減薪幅度最高的行業為旅遊及顧客股務業，平均減薪8%，其次為零售及餐飲業，分別減6.4%及4%。至於加薪幅度最高的行業為「數碼市場推廣、電子商務、社交媒體行銷」，平均加薪3.8%，其次為法律及法規服務，平均加薪3.3%。

受整體經濟環境因素影響，打工仔轉工亦轉趨保守，過去12個月內，有 24%受訪者表示有意轉工或轉行，當中6成主動辭職的打工仔中有73%是找到新工作後才離職的。

面對有待復蘇的經濟環境，52%的受訪者對香港就業前景持負面想法，比去年的75%明顯減少；部份打工仔對工作缺乏安全感的原因，主要為「公司架構重組可能廢除其身處的部門或職位」，以及「需要學習新技能以應對行業數碼轉型 / 科技發展」 等因素。

疫情之下，不少打工仔計劃到海外工作，調查結果顯示，49%受訪者對海外工作持開放態度，比去年上升4%；其中23%視移民為考慮選擇，25歲或以下的受訪者中有54%傾向考慮到海外工作或移民，較其他年齡層多，46至50歲及50歲或以上的分別只有 41%及 43%表示有考慮。至於首選地點方面，30歲或以下受訪者多選擇到英國工作、31至45歲首選澳洲，而45歲或以上的則較傾向到內地工作。

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