最近面書經常彈出一些所謂的內地時尚劇情短片，有講車的、有講錶的，當中內容絕對是要多浮誇有多浮誇，其中一個經常出現的節目，內容是有關一間錶鋪老闆教人挑選手錶，我並不是批評其娛樂性，正如之前大量湧現的大胃王網紅片，無聊時kill time看看的確幾過癮，但如果動拿輒介紹的都是以天價限量版全國只有一枚作為賣點，這個未免太無知了吧！數量少所以特別珍貴，這個只是說對了一部份，而過份浮誇的設計某程度上只是一枚會計時art piece，而不能稱作手錶，因為你根本不會戴上手出街！

如果只將手錶當作是一個計時的工具，那它早早已被手機取代，其實在正式社交場合，你戴甚麼錶，正正代表你個人的品味及修養，但那不像是時裝，夠紅夠潮就可以，而是一種需要真正「識貨」的品味！近年運動錶當道，每個品牌寧願推出多兩、三款運動錶也不推出多一款新的斯文西裝錶，這個亦跟近年street fashion及波鞋潮流有關，但當你穿著西裝時，無可能仍戴著同一枚運動錶吧，特別是大到44mm還要是橡膠錶帶那一種；正常情況下，應該選擇皮帶款式（鋼帶也可），而且口徑不應超過41mm。當然，你會說李嘉誠都只是戴Citizen，而已離世的蘋果教主Steve Jobs都只是戴Seiko的石英錶，但前提是當你到達他們的高度，就算去置地Joël Robuchon食lunch指明要飲農夫山泉都沒有人敢challenge你。

戴錶要講禮儀以及何時配襯才正確，所以積家推出了專為打馬球而設的Reverso系列、Piaget的超薄Antiplano將功能化繁為簡做細個機芯方便大家襯西裝、Richard Mille的碳纖維腕錶就是為了適合F1比賽時的高溫及高强度。所以我從來不會認為買西裝及買錶需要考慮品牌最近是否夠爆夠紅，因為手錶人人都有，懂得如何「穿」得得體卻是最大的學問。

觀奇氏

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