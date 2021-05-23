【本報訊】本地券商生存空間本已隨「零佣金」的發展而萎縮，再有內地龐大的資金來港發展金融業務，本地券商直言面對「好大威脅」，需要不斷提高服務質素留住客戶。

輝立証券董事黃瑋傑接受本報訪問時直言，「本地券商呢幾年都面對好大威脅，擔心就一定有。」特別是富途、老虎這些互聯網券商，不但熟悉內地市場，交易工具發展較前。雖然面對中資券商搶灘，黃瑋傑認為輝立在「high tech」及「high touch」層面一直保持競爭優勢，除了不斷提升網上交易技術，亦有經紀、交易員照顧不同投資者。黃續指，輝立在港股以外，亦涵蓋日股、美股、東南亞等市場。

「中小行難抵衝擊」

但中資券商挖角，被問到會否擔心人才流失？他表示，一直聘用及培訓本地大學畢業生為見習生（GT），亦在馬來西亞、印尼等人力資源較充裕地方招手。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港資券商被收購的情況經常出現，而在港股通正式開通後，收購情況屢見不鮮。他認為，由於中資券商在營運模式及客戶服務方面欠缺經驗，可見港人對中資券商欠缺信心。雖然本地大型證券行因資源及配套較充足，可與中資券商競爭，惟中小型證券行則難抵不同的衝擊。

對於人才流入中資券商，他認為挖角的情況未算嚴重，因為中資券商的管理文化，與香港多年來的公司管治概念均有差異。

面對中資的競爭，許繹彬表示「時刻做好自己，面對金融業的種種變遷。」他指，公司未來會不斷提升貼身服務、交易系統，及以客為先的營商態度。