恒指季檢上周五收市後出爐，係改革後頭炮。事前券商、基金、傳媒、KOL紛紛貼股，部份更大包圍，結果只得比亞迪（1211）、碧桂園服務（6098）、信義光能（968）跑出，中金貼19隻只中1隻！觀乎新貴包括物管同碳中和行業，似乎恒指公司揀股，成份股中欠缺嘅秤先啲！

今趟變動6月7日生效，基金6月4日收市前換馬。上述新貴，權重分別為0.98%、0.97%、0.46%。而因成份股權重上限劃一為8%，同股不同權嘅美團（3690）、阿里巴巴（9988），權重分別上調至7.71%、7.33%，即分別調升3.43、1.74個百分點，亦即被動追貨買盤超過3隻新貴！「過重」嘅騰訊（700）、友邦（1299）、滙豐（005），權重則分別下調至8%、8%、7.89%。

若循藍籌欠缺類別揀股，博未來染藍，咁影視、物流等都可以諗。講到影視，1985年被納入藍籌，2004年被剔出嘅TVB（511）就唔好諗！此股臨開股東會，被小股東喺網上鬧爆大股東、主席，鬧埋曾志偉、王祖藍「out到唔out」。唔諗out嘅諗in嘅，如MIRROR、ERROR槪念股吧！

ViuTV旗下男團MIRROR、ERROR爆紅，帶動廣告市場份額上升。ViuTV母企係電訊盈科（008），唔係影視股，而係電訊股。電盈以市值332億元，持有市值797億元嘅香港電訊（6823）逾半股權，電盈主席李澤楷早前喺股東會笑言，電盈股價只反映香港電訊價值，其他業務猶如贈送。

周一港股偏軟，電盈跌0.7%，收4.3元，股息率7.5厘。電盈上年蝕10億元，市場估計今年可扭虧為盈，《彭博》綜合券商預測今年每股經調整盈利0.078元，股息率7.6厘，明年可望多賺三成，股息率7.8厘，不失為收息之選。

割柑人

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