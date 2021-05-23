【本報訊】本港樓市如天氣一樣高溫，不少市民趁周日假期出外睇樓，但隨着平盤陸續消耗，出現價升量跌情況。過去周六及周日，中原地產表示，主要十大屋苑錄21宗成交，較上周錄28宗跌25%，惟成交仍連續14個周末穩企雙位數，交投仍活躍，其中將軍澳中心兩房戶更一個月賣貴一成。

按中原地產數據，過去周六及周日十大屋苑錄21宗成交，其中以將軍澳新都城表現最佳，錄7宗買賣，交投量冠絕十大屋苑；相反，沙田第一城及天水圍嘉湖山莊只是各錄兩宗成交。

太古城30年賺逾千萬

指標屋苑之一鰂魚涌太古城，亦只錄得兩宗成交。中原地產趙鴻運表示，海星閣中層G室，實用面積580方呎，向北，今年3月以1,300萬元放盤，最終累減70萬元，以1,230萬元沽出，實用呎價21,207元。原業主於1991年1月以147萬元買入單位，持貨30年，賬面賺1,083萬元，升值7.4倍。

將軍澳中心則錄三年期額外印花稅（SSD）鬆綁貨成交。中原地產伍錦基表示，屋苑3座中層A室，實用面積465方呎，業主本月開價900萬元放盤，隨後減至895萬元成交，呎價19,247元。業主2018年4月以750萬元買入，是次沽貨賬面賺145萬，升19%。上述單位滙豐銀行估價860萬元，造價較估值高35萬元或4%，造價亦創下去年4月後同類單位新高價。

本月初屋苑鄰座2座中低層A室，同屬465方呎，以808萬元沽出，呎價17,376元，一個月內相差10%或87萬元。上述單位滙豐銀行估價792萬元，僅相差2%或16萬元。

碧海藍天兩房賣910萬

馬鞍山觀瀾雅軒錄一個複式戶成交。美聯物業張栢華指，觀瀾雅軒2座高層D室，實用面積1,379方呎，三房間隔，單位放盤多個月，業主由原叫價2,700萬元減至2,470萬元連車位沽出，累減230萬元，實用呎價17,912元。

長沙灣新盤維港匯推售後，部份購買力回流二手，其中碧海藍天買家「無睇樓」下斥910萬元購入兩房單位。香港置業黃銘傑表示，碧海藍天5座中層D室，向東，望內園景，實用面積約502方呎，業主叫價930萬元，放盤達兩年多，最終減價20萬元以約910萬元售出，實用呎價約18,127元。據了解，買家為換樓客，心儀物業間隔實用。資料顯示，原業主於2011年2月以約428萬元購入上述單位，是次轉售賬面賺約482萬元，升值約1.1倍。