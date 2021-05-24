恒指季檢結果公佈後，市場重新聚焦科網巨企監管潮。阿里（9988）創辦人馬雲辭去杭州湖畔大學校長一職，同時據報阿里雲業務近期不獲內地政府機構的訂單，亦無咗字節跳動呢個大客！

阿里上月被指違反中國《反壟斷法》，被罰182億人民幣，其後宣佈進入「投資周期」，將2021年的部份利潤為投資支持平台商家，及投資於新業務和關鍵戰略領域。雖然已經買咗一疊「贖罪券」，加上恒指季檢獲大升權重至超過7%，卻依然無法抵銷重重負面消息。

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL｜監管陰霾不散 古天后、唐牛講阿里

日期：5月25日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

果燃台

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