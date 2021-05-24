恒指季檢結果公佈後，市場重新聚焦科網巨企監管潮。阿里（9988）創辦人馬雲辭去杭州湖畔大學校長一職，同時據報阿里雲業務近期不獲內地政府機構的訂單，亦無咗字節跳動呢個大客！
阿里上月被指違反中國《反壟斷法》，被罰182億人民幣，其後宣佈進入「投資周期」，將2021年的部份利潤為投資支持平台商家，及投資於新業務和關鍵戰略領域。雖然已經買咗一疊「贖罪券」，加上恒指季檢獲大升權重至超過7%，卻依然無法抵銷重重負面消息。
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午市急CALL｜監管陰霾不散 古天后、唐牛講阿里
日期：5月25日（二）
時間：12:45PM – 13:15PM
主持：Willa
嘉賓：證監會持牌人古天后
嘉賓：蘋果專欄作家唐牛
直播網址
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