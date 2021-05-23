資產管理公司Revere VC早前推出風險投資平台「The Portal」，向投資者推薦初創公司和基金產品。聯合創辦人沈偉士透露，平台上的項目中，有四至五個早前已成功融資，每個涉款數十萬美元，而最近的新項目處於較後期的融資階段，每個項目的投資額已達數百萬美元。

現時平台共有二十多個基金和初創公司的項目可供投資，另外還有數十個項目正等候團隊審核後上架。在初創企業方面，用戶可以在平台上查閱公司背景、概況、服務、里程碑、市場定位、影片和文件，以至Revere VC自行撰寫的分析等。

沈偉士表示，根據他們的經驗，投資前往往要花大量時間到不同平台、軟件，甚至發電郵、打電話，取得公司不同資訊，才能決定是否投資一間公司，過程冗長而痛苦。因此Revere VC希望將資訊集合在一個平台，以類似投資備忘錄（investment memo）的形式介紹公司，方便投資者在平台上瀏覽各種資訊，並快速作出投資決策。

他補充，投資者還可以在「The Portal」上簽署保密協議、同意公司作背景調查（Know Your Customer）等文件，至最後匯款投資，讓投資者從一開始挑選項目到交易都可以在一個平台上辦妥。

不收訂閱費 不設投資門檻

平台自二月展開後台測試（beta test）以來，已有四百多個用戶登記，當中包括來自全球13個城市的家族辦公室、私募銀行、財富管理公司及個人投資者等。公司兩週前首次向公眾展示「The Portal」的運作，之後的用戶數字已錄得一定增長，惟暫未統計實際數字。

投資門檻方面，沈偉士表示，由於風險投資在交易過程中，涉及許多公司或基金的機密訊息，故用戶在平台註冊後，公司會對其作簡單的背景調查，例如查看他們在領英（LinkedIn）的簡歷、有否投資初創項目的經驗等，防止有渾水摸魚的人登錄平台後，洩露平台上的資訊，但沒有硬性規定用戶要有多少資金。

另外，由於基金與他們存在利益衝突，但亦可能對平台上的初創項目感興趣，因此Revere VC會在後台將他們的訪問權限限制在初創項目，將平台上的基金項目隱藏起來。

至於收費，現時「The Portal」不收訂閱費，不過Revere VC會從每個交易收取約2%費用和20%分成。

靠廣闊人脈發掘項目

沈偉士表示，他在港工作11年，期間曾為朋友在港設立家族辦公室，發現不少家族辦公室即使有充沛資金，依然無法接觸風險投資。他說，除非家族辦公室在紐約或矽谷等地設立辦公室，否則亞洲的投資者，早在中美貿易戰和疫情前，已很難接觸到境外的初創公司，只能靠經紀（brokerage channel）去接洽，但這些經紀往往收費高昂，亦不保證一定成功。

沈偉士其後認識到在矽谷長大、從事資產管理12年的烏家隆，烏在矽谷看到很多投資機會，卻苦無足夠資本投資，於是兩人合作創辦Revere VC，望打通需求和供給，將想要找項目投資和需要更多資金發展的公司連結起來。

至於如何發掘創投項目，沈偉士表示，有一些獨立投資者設立、管理約5000萬美元以下資產的小基金（emerging managers），是人工智能、金融科技等特定行業的專家，因此經常留意到一些大型基金所忽略的項目，在很早的輪次便能投資這些有潛質的初創公司，因此一些大型風險投資基金會找這些小基金投資的公司跟投。他本身在亞洲工作十餘年，累積很多人脈，加上拍檔烏家隆在矽谷的網絡，兩人共認識五百多間大小基金，因此也會採取同樣的策略篩選好的項目。

Revere VC月初取得135萬美元的種子輪融資，公司會將資金分成三份，用作聘請員工擴展規模、市場推廣，以及繼續發展投資平台和產品。

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