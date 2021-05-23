加密貨幣出現幣災，普遍批評有：

1. 係人都可以推出加密貨幣，仲要冇成本，所以係騙局；

2. 冇得買雲吞麵，唔係貨幣，冇投資價值；

3. 虛擬嘢連實物都冇，純粹騙局。

上述三大指控，合情合理，高明曾經相信。但係早喺Bitcoin升至1000美元暴跌，以及之後1萬美元後暴跌時，都有類似論述，最新幣災後，Bitcoin仍值逾3萬美元。上述論調，高明由信變唔信。

退一萬步，就當加密貨幣完全騙局，其實都唔代表跌完就drop to zero。類似情況，喺鑽石市場已經發生過一次，𠵱家勁到大眾明知鑽石供應其實大把，但因為將求婚呢個意念綑綁，男人求婚都係要死死哋氣買粒鑽石。更活生嘅例子係Fiat Money之後嘅貨幣，全球認受性最高嘅美元，經歷兩次重大QE，已經失去部份儲存價值，所以啲股、樓先係咁炒。

的確阿豬阿狗都可以出幣，但係打響名堂嘅只係得幾隻，就好似普天之下180種法定貨幣，真正值得持有嘅鈔票，不出10種，加密貨幣市場生態成熟之後，相信都會係一樣。

至於冇形、摸唔到嘅嘢就冇價值，可能係上一代嘅睇法，生於買賣虛擬年代嘅人未必一樣，點解釋一個𡃁仔上網俾人偷咗件虛擬武器就喊苦喊忽？價值，係好主觀嘅事，價格只係一堆買賣嘅人妥協得嚟嘅結果。

現實係，加密貨幣雖然係人都可以編寫，但信奉加密貨幣嘅人，都會隨住價格上升而增加，三幾隻已經成名嘅加密貨幣，已經同反QE綑綁。一件已經成形嘅「賭具」，永遠唔會消失，老虎機都被證實玩家必輸，但大把人玩。今日寫呢篇文，唔係叫大家投資加密貨幣，而係想大家唔好咁繃緊，見新嘢就踩、幣災就奚落。上年無限QE後，根本所有資產包括美元，已經進入騙局模式，最終啲價值會去咗邊，根本要試出嚟。

高明

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