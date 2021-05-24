4,500個「白居二」配額上周批出後，居屋二手市場即時升温。樓齡38年的牛池灣老牌居屋瓊山苑，錄得近1年首宗成交，3房綠表價僅售335萬元。

富誠地產助理分行經理謝婉玲表示，居屋第二市場交投轉旺，其中瓊山苑B座高層1室，實用面積548方呎，3房間隔，業主今年3月以380萬元放盤，大劈45萬元後，成功以335萬元綠表價沽出，呎價6,113元，創屋苑綠表呎價近4年新低，重返2017年初水平。謝婉玲解釋，瓊山苑樓齡接近40年，政府擔保期已過，銀行只提供最多六成按揭，即買家要預備至少4成首期。另外，疫情下業主不接受睇樓，但勝在價錢吸引，買家仍願意在無樓睇情況下執平貨。

原業主則於1982年一手買入，當時樓價僅24.16萬元，持貨39年升值近13倍，賬面大賺約310萬元離場。

謝婉玲續稱，瓊山苑綠表市場現有約7個二手放盤，3房最平為一伙中層戶，實用面積568方呎，叫價440萬元。

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