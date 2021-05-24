虛擬貨幣走勢成為全球熱話，國際大行紛紛走進幣市，高盛早前已成立虛擬貨幣交易部門，惟滙控（005）高層似乎仍有保留，其行政總裁祈耀年（Noel Quinn）接受《路透》訪問時表示，虛擬貨幣波動太大，且缺乏透明度，滙控不打算設立虛擬貨幣交易部門，或向客戶提供虛擬貨幣投資產品。

祈耀年續稱，比特幣的波動性大，滙控不把它視作一種資產類別，故不會在其財富管理業務上推廣，基於同樣的原因，不會急於參與穩定幣（stablecoins）市場。《路透》上月曾報道滙控禁止客戶在網上股票交易平台上買入持有比特幣資產的美光公司（MicroStrategy）。

內地封殺虛擬貨幣，TESLA行政總裁馬斯克忽然轉軚稱挖礦不環保，比特幣由4月中高位63000美元水平腰斬，輾轉失守33000美元水平，最新根據coindesk報價，在36000美元水平喘定。

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