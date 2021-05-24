這一陣子亞洲區債券息差跟全球其他地區的債券息差拉闊了，亞洲區的投資級別或高息債與歐洲、美國及拉美的同級別債券相比都顯得比較便宜。歸結的原因主要有幾個，印度疫情失控、亞洲區疫苗接種率偏低等，但最令市場擔心的還是中國對高負債公司的整頓，例如近期的華融事件都震撼市場，以上原因令亞洲區債券出現了折讓。但投資機會許多時候是要靠在不清的視野中發掘，撥開眼前濃霧，亞洲區中某些行業或類別的債券正展現了一些投資機會。

内房債-去杠桿 減供應 支持債價

中央為收緊內房融資設立的「三條紅線」政策-包括剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，以及現金短債比不少於1倍。這些措施自推出後，已有效地令到整個内房業有序的去杠桿，在2020年上半年，只有六間公司在綠區，現在符合標準的公司已去到十八家。沿此方向，内房的資產負債表質素將繼續提高，但去杠桿化將令内房債的贖回速度加快，供應減小，債券的稀缺性將會增加，這些因素將會支持内房的債價。

博彩業-財政充裕 訪客重現

毫無疑問，疫情對博彩業的打擊史無前例，2020年澳門的博彩收入下跌了85%，雖然如此，但大多營運商的現金流及資產負債比例仍算健康，例如一般營運商的利息覆蓋率都超過2.5倍，負債與息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）低於4倍，這説明了一般營運商靠自身財務可以應付日常債務支出，加上銀行的備用信貸及財資市場提供到的流動性，保守地假設未來12個月，就算這些營運商是零收入都不會出現財政困難。但事實上，最近五一黃金周訪澳旅客已達16.7萬人，當中5月1日錄得4.5萬人次，創單日新高，雖只及疫情前五一假期的約四分之一，但五一假期內，澳門酒店入住率回升至83.2%，較今年春節黃金周假期上升34.6個百分點。

印尼-半主權債 逆風而行

印尼正迅速成為亞洲債券投資者的避險天堂，其對外强勁及正在上升的貿易盈餘，政府債務相對GDP比例約為30%，遠低於BBB主權評級要求的55%，所以該國的主權評級下調風險較低。所以自疫情危機以來，印尼盾的匯率一直穩定在每美元兌14,000至15,000之間，加上年初至今消費復蘇和商品價格上漲仍然支撐著印尼經濟增長，印尼財政更形穩健。在衆多的發債體當中，印尼的公用事業和商品行業，多屬於半主權國家企業或與政府有聯繫的企業，除得到國家的支援外，在目前的市場環境下繼續表現出韌性。

市場噪音從未間斷，令人心煩意亂，但同時亦創造機會，買債要買得安心還是要回歸基本面，以上三類亞洲債在基本面而言，相信能受到噪雜的環境挑戰。

鄧威信

星展銀行（香港）豐盛私人客戶執行董事

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略