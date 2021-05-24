粉嶺高爾夫‧御苑累售16幢洋房，套現逾8.2億元。
一手市場交投熾熱。恒地（012）營業（二）部總經理韓家輝表示，旗下粉嶺高爾夫‧御苑今天以招標形式連沽2幢獨立洋房，套現逾1億元。包括C3洋房，實用面積2,602方呎，5房設計，連1,293方花園、517方呎天台及129方呎平台，成交價5,055萬元，呎價19,427元。
另C8洋房，實用面積2,652方呎，同樣是5房設計，連1,286方呎花園、517方呎天台及128方呎平台，成交價5,028萬元，呎價18,959元。高爾夫‧御苑全盤累售380伙，共套現逾45億元，對銷情感滿意，當中獨立洋房累售16幢，套現逾8.2億元。
同系鴨脷洲大街逸南，市傳累計收票逾200張，以首推50伙計算，超額逾3倍。韓家輝補充，項目市場反應熱烈，考慮短期內加推單位。
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