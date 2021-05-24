內媒《證券時報網》報道，近日北京京東世紀信息技術有限公司因虛假宣傳，遭罰款30萬元（人民幣，下同），決定機構為北京經濟技術開發區管理員會。

天眼查數據顯示，京東世紀信息技術有限公司因在京東商城www.jd.com平台銷售食品時，存在虛假宣傳行為，利用虛假或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易，故違反《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條第一款，被判罰30萬元。

《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條規定，經營者不得對其商品的性能、功能、質量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。經營者不得通過組織虛假交易等方式，幫助其他經營者進行虛假或者引人誤解的商業宣傳。

京東世紀信息技術有限公司於2010年9月成立，經營範圍包括委託生產計算機軟硬件、電子及體育產品、零售、進出口及代理進出口等業務，由北京京東世紀貿易有限公司全資控股。

京東最新跌2.4%，報281.8元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略