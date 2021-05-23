【本報訊】本周三，電視廣播（511，TVB）將舉行股東會，近日有自稱公司股東的網民在Facebook設立群組，指身兼非執董的大股東黎瑞剛在2015年入主後，股價一直下跌，「令到大部份的股東多年的投資都蝕到入肉，而且低處未算低，簡直無眼睇」；並提出五大問題，要求管理層於股東會前回覆，否則反對黎瑞剛及主席許濤連任管理層。

「曾志偉out到唔out」

該群組中的管理員指：「最近仲搵埋兩個out到唔out的曾志偉同王祖藍返TVB救亡，點知衰多幾錢重，收視慘不忍睹。」並重提黎瑞剛早前指「內地的年輕人創富故事，很值得香港年輕人去瞭解」，指如以此題材製作節目，「必定令到TVB負債加劇，到時連糧都出唔到，同ATV命運一樣」。

管理員又提到，TVB購買星美債券時，黎瑞剛得力助手許濤為執行董事，「有無可能唔關佢事，點都有失職嘅責任」。又斥黎瑞剛為TVB引入的兩項投資，均有利益衝突，而且「蝕大本」，令TVB股價插水，大部份持股多年的投資者「蝕到入肉」，呼籲大家在股東會當天投反對票，拉許濤下台。

據彭博資料，黎瑞剛入主時公司股價約34.65元，至今跌77%。

TVB發言人回覆《明報》查詢稱：「有關信函內容有誤導和誹謗成份，本集團會保留法律追究權利」。