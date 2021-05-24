上周推介盈喜股信利國際（732），全周爆升29%，上方阻力1.55元，但短線升幅已巨，無謂再博，建議先行落車，候回調至1.3元附近再翻兜。

內地疫情暫時穩定，旅遊業逐步復甦，加上海外疫情仍然反覆，不少人放假想鬆一鬆，都會揀境內短線遊，復星旅遊文化（1992）有望率先受惠。圖表上，10天、20天、50天平均線形成多頭排列，周線圖形成上升旗形，並有向上突破之勢，上方較大阻力為15元水平，支持位為11.5元。

公司業務顯著復甦，以五一黃金周為例，旗下Club Med中國區渡假村的營業額創歷史新高，中國5家運營中的渡假村營業額較2020年增長約2倍，較疫情前的2019年亦增加95%，平均入住率達87%。另外，今年首季度，三亞亞特蘭蒂斯營業額按年大增161%，並恢復至2019年首季的93.6%。

值得留意，復星旅文於4月20日發盈警，預期上半年將錄得虧損，但股價隨後不跌反升，這一來反映市場憧憬最壞情況已過，二來亦預期今年上半年業績即使見紅，但虧損金額將遠低於去年同期的9.77億元（人民幣，下同）；與去年下半年虧損17.85億元比較，更將見大幅改善。

筆者為證監會持牌人，持有復星旅文財務權益。

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