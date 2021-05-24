港交所（388）集團行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）今日履新，合約期為3年，至2024年5月23日止。《彭博》評論指出，港交所對歐冠昇寄予厚望，其首要任務是整肅交易所文化，但在中共不斷收緊對香港的控制下，香港能否維持國際金融中心的地位，成為一大疑問。

《彭博》引述知情人士指，去年港交所爆出賄賂醜聞後，主席史美倫認為曾擔任摩根大通私人銀行國際市場負責人的歐冠昇，因在高度監管的大行工作過，具備有力整頓的經驗。據報，歐冠昇在李小加卸任前，已開始着手處理高層的內部衝突，如容許董事會在招聘方面擁有更多控制權，並停止上市與業務部門之間的互動，而董事會亦期望他優先做好港交所的監管角色。港交所、香港證監會發言人及歐冠昇均不予置評。

上周四（20日），證監會及聯交所就發表聯合聲明，稱留意到愈來愈多懷疑「唱高散貨」計劃與近年IPO項目有關，目的是要在稍後操縱股價，故將加強審查相關申請，視乎情況反對上市申請。

前CEO李小加掌舵港交所11年，任內卻爆出逾30年來最大宗新股貪污醜聞。港交所上市部IPO審查組前聯席主管楊金隆，以及曾任職多間上市公司董事的上市顧問林楚華，去年3月被廉署落案起訴，控告他們在多間公司上市申請過程中，涉嫌貪污賄賂及公職人員行為失當，涉款共915萬元。港交所當時指，其各項業務均保持最高標準的誠信及專業操守，高度重視此事並將確保事件得到徹查。

李小加透過併購、放寬上市規定、建立與內地的互聯互通機制等，10年內成功讓港交所收入翻倍，包括在中美緊張局勢下，吸引不少中概股來港第二上市。惟該做法備受爭議，使交易所內的上市部門及業務部門存在眾多分歧，不少人批評港交所為爭贏業務，犧牲對投資者的保障，包括在IPO質素、空殼公司氾濫以至是否允許同股不同權等方面，港交所與香港證監會一直衝突不斷。

事實上，《彭博》去年已引述消息人士透露，曾任中國證監會任副主席的史美倫，在中國擁有良好人脈，故她暗示過港交所的作用，是為中央利益服務，應避免與內地競爭。

香港投資基金公會（HKIFA）行政總裁Sally Wong表示，港交所在市場開發上做得很出色，並推出了改善投資者保護的措施，但是發行人的意見似乎高過投資者的呼聲，「投資者敦促港交所製定規則，要求董事會外有獨立主席及成員，但港交所似乎未準備好就此作市場諮詢。」

歐冠昇亦將出任港交所董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員、聯交所主板及GEM上市委員會當然成員，以及上市政策小組成員。歐冠昇基本年薪1,000萬元，前行政總裁李小加年薪為931.5萬元；連同僱員股份獎勵計劃獲授予約21.17萬股港交所股份，以港交所上周五（21日）收市報453.6元計，股份價值約9,605.25萬元。

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