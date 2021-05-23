字節跳動（ByteDance）發展香港金融業務正全速推進。本報曾獨家披露該公司已收購一間本地券商，最新資料顯示，該公司於今年3月易名為恒星證券有限公司，同時招攬多名證監會代表（REP），進軍香港如箭在弦。

字節去年收購一間名為亞洲太平証券的小型券商，持第1類（證券交易）業務牌照，董事包括前雲鋒金融（376）高層蔡俊毅及張鵬，並申請「松鼠證券」、「抖音支付」、「Bytefin（字節金融）」等多個商標，透露集團有意涉足金融業的決心。

事隔數月，本報查冊發現，該公司已更名為恆星證券有限公司，並以深圳松果優選信息技術有限公司的名義，申請12項商標，包括「恆星證券Stellar Securities」、「恆星股票」、「恆星財富」、「恆星智投」、「恆星港美」等，該公司早前亦於內地註冊「恒星付」、「恒星花」、「恒星金科」等25項商標，似乎計劃集中火力開展證券業務。

證券同業挖角 包括本地券商

除易名外，負責人員（REP）及代表（RO）亦隨即大執位，大舉向中資同業挖角，包括阿里系雲鋒金融（376）、申萬宏源（6806）及華泰金融等。

據證監會持牌人紀錄冊顯示，恒星證券班底在去年陸續換人。在賣盤期間已聘用雲鋒前代表何嘉豪為代表，正式入主後何更躍升為董事及負責人員。而華泰金融前代表何沛霖獲恒星聘任短短4個月，即由代表升為負責人員。前董事羅靜衍則於本月初離任。

目前，恒星有3位代表，分別為湯卓夫、陳洺胤，及黃浩強，均於上月29日加入。湯同為雲鋒前代表，曾任職多間雲鋒金融關聯公司；只有陳及黃二人曾就職於本地證券行，分別為達利證券及輝立證券。

本報記者曾到恒星證券查詢公司是否開業在即，會採取甚麼策略攻打本地金融業時，接待處人員表示就所有問題均無可奉告。

本地券商：確面對好大威脅

輝立証券董事黃瑋傑接受本報訪問時直言，「本地券商呢幾年都面對好大威脅，擔心就一定有。」特別是富途、老虎這些互聯網券商，不但熟悉內地市場，交易工具發展較前。雖然面對中資券商搶灘，黃瑋傑認為輝立在「high tech」及「high touch」層面一直保持競爭優勢，除了不斷提升網上交易技術，亦有經紀、交易員照顧不同投資者。

黃續指，輝立在港股以外，亦涵蓋日股、美股、東南亞等市場。但中資券商挖角，被問到會否擔心人才流失？他表示，一直聘用及培訓本地大學畢業生為見習生（GT），亦在馬來西亞、印尼等人力資源較充裕地方招手。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港資券商被收購的情況經常出現，而在港股通正式開通后，收購情況屢見不鮮。他認為，由於中資券商在營運模式及客戶服務方面欠缺經驗，可見港人對中資券商欠缺信心。雖然本地大型證券行因資源及配套較充足，可與中資券商競爭，惟中小型證券行則難抵不同的衝擊

對於人才流入中資券商，他認為挖角的情況未算嚴重，因為中資券商的管理文化及形合員工需要的理念，與香港多年來的公司管治概念均有差異。

面對中資的競爭，許繹彬表示「時刻做好自己，面對金融業的種種變遷。」他指，耀才在不同時間均會推出迎合不同客戶的需要，分行遍佈全港，業績及開戶人數屢創新高，未來會不斷提升貼身服務、交易系統，及以客為先的營商態度。

事實上，字節跳動在香港的證券市場佈局一直是以「松鼠」為名義。在收購亞洲太平証券後，該官網更一度顯示「松鼠 SONGSHU COMING SOON」字眼，現時松鼠一詞已被刪去，料將以新名稱重新出發。

翻查公司註冊紀錄，松鼠證券、松鼠證券（香港）及松鼠證券國際已被一位報住上海、名為翁文晟的內地人於去年8月註冊，他同時為老虎證券、老虎金融科技、Up Fintech等公司的唯一董事，與在美國上市的老虎證券撞名，但公開資料未能找到他與字節跳動及老虎證券有甚麼關係，未知是否為字節旗下公司更名的原因。

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