黎智英股份被凍結當日，《台灣蘋果日報》宣佈印刷版本last day。當然，由於國安大法太厲害，消息太震撼，所以瘋狂洗版，慢慢很多人都忘記，除了政治可以K.O.一個商業機構之外，市場都可以。即使沒有政治摧殘，傳媒機構尤其是印刷媒體本身已經很難經營，只是現在雪上加霜。

政治和市場之間的分配優劣，是我小時候就已經接觸的意識形態論戰，有時歷久常新，最近查太說香港要放棄相信以前舊有的範式，要改為相信大政府小市場。

比起理論的陳腔濫調，有時身處其境，你對於呢一種範式改變嘅感受會更加深。所謂政治影響市場，不一定泛指加強監管，也不一定說改變之前分配的準則，這樣的覺悟太顯淺，屬於BB班水平。

在某國的標準，你不一定要抗爭才算反動，你不一定要叫過波瀾壯闊的口號，才算反政府，假如你在自己的專業範疇做得好做得出色，不用跟權力核心交手都有獨立自主的生存能力，這樣已經構成反動。這就是現在大政府小市場的範式。你能夠獨立地存在，而且活得好端端，本身就是一個危險訊號。因為你做得叻而沒有得到權力核心的祝福和加持，換言之，你冇痛腳。所以，讀書最叻又冇思考能力的機械人，就是權力核心認為可以被吸納的士大夫系統，甚至有機會問鼎上流精英。

我們現在見到所有營運科網平台巨頭的中國商人，全部就是愛國愛港，但為甚麼他們依然面對莫名其妙的監管打壓？那就是在於他們營運的生意有獨立生存的能力，螞蟻金服可以繞過國家直接控制的銀行系統，做得比他們好，更有效率，騰訊的遊戲改變了意識形態的宣揚方式。

不是立了新的法律或者暴力衝突消失，所有嘢就回歸到2019年8月之前的和諧狀態，有些事情已經改變了。假如現在你做香港特色的流行文化，包括文藝創作、運動、音樂、電影，而又做到有聲有色的話，本身就已經很危險。對於最近一些流行文化的現象，我是從這個維度切入，這兒沒有任何價值觀判斷，客觀來講，有一些狀態始終都要面對，避不了的，因為，大家依然要在香港生存。

渾水

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