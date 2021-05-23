【本報訊】在去年的大牛市中，連登人人都是股神，不過近期「契媽股」、Tesla等熱炒股一蹶不振，大批「牛市股神」已經一手蟹貨，自行潛水，不過被封為「牛市股神」一員的「財經台巴打」，堅信自己選的都是好股，「SH（長揸）必勝」，誓要成為真正「連登股神」。

「財經台巴打」最初以10萬元本金短炒中概股，以每股3元買微盟（2013），於10元左右勁賺兩倍後沽出，再轉炒物管股，將資金滾至50萬元。其後加注50萬元炒富途、深圳壹賬通智能科技（OCFT）等美股，高峯期賬面賺7倍。

財巴倉位賬面曾達500萬元，經常發帖分享投資心得、選股意見，由於往績彪炳，經常有巴打問他拎「字母」，問他哪隻美股值得入手。不過近期資金輪動，他推介的多隻股都插水，包括電動車充電站（TPGY ）、在台排第二的半導體公司聯華電子，以及「契媽」旗下ARKG。

未有大幅減倉打算

4月時倉位已跌至350萬元，他直言已經由「股神」降格為「牛市股神」，晚了回覆網民就會被問「係咪去咗跳樓」，跟他買股票的又留言要求他還錢。但他仍抱有盼望：「希望（長遠）都保持到，打甩呢個負面嘅名。有信心我嘅經驗可以再進一步，下次牛市我再做股神都得。」

財巴指由於股價插水，令槓桿比率飆高，持倉已經變成180%，但他並未有大幅減倉的打算，「我做足晒research，知道佢長遠會好成功，十年後睇返咩價位都係低位。騰訊（700）2008年都跌過五成，只要你選啱好股，唔走唔係問題。」

他期望成為真正「連登股神」，但坦言對部份連登仔反感，「少少嘢就會俾人插，但講得保守啲又會俾人話戴頭盔。同埋好多人根本無貨，喺度亂噏。」又批評不少連登仔做「伸手黨」，對自己的倉不負責任，「問咗人一句就衝去買，贏就多謝樓主，蝕就鬧。其實我答咗你，你點操作先，呢個好睇自己實力。」