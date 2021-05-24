高溫30幾度，都不及Error與Mike導團隊自肥的討論熱度。剛過去的週末，無論是朋友聚餐，抑或是社交媒體，統統都是有關自肥的資訊碎片。

執輸行頭，慘過敗家；無睇自肥，分分鐘變社會邊緣人。遲了幾日終於追返，內容大意方面，其他KOL講得七七八八，反而想講下自肥背後的精神。

出嚟社會一段日子，總會見識過這種人：認為返工是「幫人打工」，是犧牲與浪費了自己的才華及精神，去成就老闆。所以，他們對工作從來不上心，覺得與其幫人打工，倒不如自己搞啲嘢。

實不相瞞，佬編也曾經有這種想法。直至有個好好的師兄離職，farewell的那一晚，他帶著醉意說：「無論喺邊到做嘢，記得要攞啲嘢走。」

所謂「攞啲嘢走」，其實就係自肥，可以是知識、技能，也可以是人脈，甚至是教訓。多了這個角度之後，無論再枯燥、無理的工作，好像都開始有點意義。

而且因為有了「攞啲嘢走」這個目的，開始懂得分工作的緩急輕重。這裏講的緩急輕重，不是上司老闆的priority，而是自己的發展成長。或者可以說，是識得走位、識得position自己。

佬編好膚淺，通常諗完自己就算，但也見識過其他叻人，在個人成長層面自肥之後，會再進下一步，利用公司資源，去做自己想做的事。

所謂公司，無論規模幾大，都不過由人組成。作為龐大機器之中的齒輪，如何擴大自己的影響力，將自己放在對機器運轉有些微影響力的位置，是每個人要思考的問題。

常說一間公司，冇話冇咗邊個唔得，但在佬編觀察中，有些人離開之後，那間公司就大不如前。努力工作，好好生活，總有一天，你也能成為這種人。

佬訊

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