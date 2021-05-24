路勁（1098）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，已有逾百單位買家身份 曝光。據土地註冊處資料，晉環1A座31樓G室，實用面積840方呎，3房間隔，成交價3,136萬元，呎價37,333元，登記買家為官俊廷，與「抽水大王」、永義國際（1218）前主席官永義的細仔同名，相信為同一人。

晉環大手客湧現，其中1A座12樓B及C室，以及1A座20樓F室，3伙成交價合共6,097萬元，登記買家為趙紫楹，料須支付樓價15%雙倍印花稅，涉約915萬元。資料顯示，新地（016）旗下沙田九肚雲端單號洋房，2018年獲趙紫楹斥約1.24億元買入，呎價逾4.2萬元。

晉環為港島區30年來首個鐵路上蓋的大型新盤，備受各界名人追捧，成為新一代明星盤。被稱為「宇宙最強」的藝人甄子丹，其妻斥逾3,400萬元購入兩伙2房戶。市傳百老匯電器家族斥逾2億元購入8個三房戶。而大生銀行馬氏家族成員、保良局前主席馬清楠亦以3,361.9萬元買入1A座高層G室3房戶。

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