【本報訊】上周大幅波動的加密貨幣，昨日稍見回穩，直至昨晚9時45分，比特幣（Bitcoin）報38,065.11萬美元，升14.97%；以太幣（Ethereum）升26.04%，報2,412.07美元；狗狗幣報0.33美元，升15%。

滙控：未擬設虛幣平台

加密貨幣炒風熾熱，引起傳統金融行業的戒心。路透社引述滙控（005）行政總裁祈耀年指出，因加密貨幣市場過於波動及缺乏透明度，未有計劃開設有關平台，或向客戶提供加密貨幣投資服務；又稱不會視之為資產類別，及不會納入財富管理業務中。

「洗米華」周焯華旗下太陽國際（8029）亦宣佈，就中國國務院金融穩定發展委員會上周五，發表關於比特幣挖礦及買賣活動的聲明，公司已於昨日收市後，指示相關服務供應商暫停加密貨幣礦機營運服務，以待雙方進一步磋商。

另外，美國抗疫持續向好，利好市場氣氛，三大指數盤前造好，當中以科技股為主的納指升幅較大，開市後持續升勢，直至晚上9時45分，納指報13610點，升140點或1.04%；標指報4183點，升27點或0.67%；道指報34333點，升125點或0.37%。

維珍銀河太空船「團結號」本月22日在美國新墨西哥州成功完成太空飛行，是公司近兩年來首度完成太空飛行，為太空旅行商業化鋪路。

維珍銀河盤前大升逾26%，開市後升逾13%，報23.89美元。