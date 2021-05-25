阿里健康（241）公佈截至今年3月底止全年業績，收入按年增長61.7%，至155.2億元（人民幣、下同）；純利為3.49億元，去年同期虧損658.6萬元，每股盈利為2.63分，不派末期息。至於經調整盈利為6.3億元，按年升2倍。

根據彭博數據，市場預期收入中位數為166.3億元，經調整利潤中位數為7.56億元。

集團指全年扭虧為盈，主要是由於互聯網醫療健康政策的開放和用戶「互聯網+健康」意識持續提升的雙重利好，引致公司多項業務用戶數目及交易額快速增長；於2020年4月完成向Ali JK Nutritional Products Holding Limited收購藥品類目電商平台業務所產生的裨益，以及天貓醫藥平台業務持續保持快速增長；醫藥自營業務收入的高速增長以及規模經濟推動的效率提升及改善成本控制。

期內，醫藥自營業務收入按年升62.5%，至132.2億元；醫藥電商平台業務收入按年升67.9%，至19.7億元。集團所運營的天貓醫藥平台持續保持規模優勢，GMV達到1,232億元，按年增長47.5%。毛利按年增長62.1%，至36.2億元，毛利率按年持平。

公司指天貓醫藥平台的年度活躍消費者數量已超過2.8億，按年增長9,000萬人。天貓醫藥平台已服務於逾2.3萬個商家，按年增加8,000個。截至3月底，與公司簽約提供線上健康諮詢服務的執業醫師、執業藥師和營養師合計近6萬人，同比增加近1.8萬人。

截至3月底，阿里健康「30分鐘送達、7*24小時送藥服務」通過不斷拓展，目前已覆蓋北京、上海、廣州等30個等近30個城市。同時，集團已在全國超過300個城市推出一小時達「急送藥」服務，未來還將覆蓋更多城市以滿足 用戶急用藥的需求。

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