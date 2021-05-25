招商局商業房地產投資信託基金（1503）房託管理人執行董事郭瑾，在基金單位持有人大會後見記者，表示下半年目標將積極拓展北京和上海業務，以及提高旗下零售物業佔比，惟未有透露基金第二季業績。

郭瑾續指，公司上市時已披露在蛇口有3個發展中項目，期望疫情穩定後能盡快注入到房託基金，同時積極在集團內外部尋求機遇。他表示，目前深圳和香港寫字樓空置率較高，但現時租金回調到不錯水平，不排除會在香港投資物業。

年報顯示，公司計畫投入近4億元人民幣，裝修改造旗下5棟物業，期望趕在明年深圳地鐵12號綫落成前竣工。郭瑾表示，旗下花園城將會成為地鐵站上蓋物業，因此花費最多資金改造，相信對整體價值和租金提升有正面價值。

郭瑾又透露，有重大租戶承租旗下科技大廈，已在1月起陸續搬入。該租戶為大廈附近的醫療中心，看準鄰近住宅區有需求，故選擇租用大廈擴充業務。他指該中心願意支付較高租金，對基金租金收入有正面影響，預計在下季度披露詳情。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略