全球最大的工商業財產保險公司FM Global公布最新的全球韌力指數（Resilience Index），香港首遭新加坡超越，跌七名至第26位，主因是政治局勢緊張，增加政治風險。

而香港在政治風險的排名，更急跌56名至第81位。報告指，跌幅反映香港與內地關係緊張之餘，民主運動亦相當活躍。

新加坡則急升10位至第12名，成為全亞洲韌力最高的地區。主因是該指數首度納入全球的地震數據，影響了指數的計算方法。

至於中國，指數因應內地各區面對風災、水災、地震等自然災害的程度各有不同，將中國分成三區。其中東部跌9名第77位，主要是該區出現油供應短缺、中斷或價格急升的可能性增加，以及對貪污的控制轉差；中西部跌6名至第71位，原因是地震的風險增加。

三甲均為歐洲國家

全球排名第1的為丹麥，該國除了在生活質素、教育、健康護理和收入平均等方面突圍而出，去年該國為提高經濟生產力、改善火警風險，以及穩定油供應和油價而推出的措施收效，協助丹麥由第3位跳升至第1。緊隨其後的，還有同在歐洲的挪威和盧森堡。

FM Global根據12項反映地區經濟、風險質素和供應鏈狀況的指標，整合全球130個國家或地區的數據，訂出全球韌力指數。

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