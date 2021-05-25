香港如屎一般的社會氣氛下，Mirror、Error於天時、地利、人和配合下，成為炙手可熱偶像組合，令香港事隔N年，終於有星可追，仲有值得狂煲嘅電視節目，實在係一年令人高興嘅事。認真，《ERROR自肥企画》每一集我都睇最少兩次或以上，連我都覺得誇張。

呢16個後生仔，對大眾嘅意義，可能係「香港樂壇娛樂圈未必」、「香港仲係一個可以俾你追夢嘅地方」；不過，對一眾廣告商來講，Mirror、Error嘅意義更加重大，因為佢哋已經成為一個Trophy。

話說最近同一班廣告、marketing朋友食飯，大家話題當然有提呢16個男人，「你估我唔想搵佢咩，貴呀嘛」「姜濤而家落一落去要XX萬，個客邊度畀得起。」到底係XX萬？我就唔爆，話晒係人哋商業機密，總之就係唔平啦。

開得呢個價，但係大家唔難發現，一開IG、FB，幾乎所有商業代言都係由呢兩隊組合成員包攬，銀行、保險唔在講，仲有一堆女人化妝品、護膚品，連193自己都話好多衞生巾廣告商埋身。如果你問有冇成效呢，鏡粉，特別係姜糖出名消費力強，據講姜濤代言某個奢侈品牌時拎住個product，係會極速沽清，然後啲姜糖仲會好真心咁同個Sales講，「真係多謝你哋支持姜濤呀。」

刺激銷情以外，朋友話而家香港唔同金融機構，都搶住要approach Mirror去做代言，我當時就話，「一定係啲高層阿姐係鏡粉」。此時，朋友露出一個招積嘅眼神，「No～係因為佢哋可以攞威，『嘩，你搵到姜B代言，好勁呢！』『你都唔弱，搵到Anson Lo。』」冇錯，喺手袋以外，Mirror嘅爭奪，已經成為商界阿姐另一個戰場。唔難理解呀，姜濤、193就得一個，簽代言約真係手快有手慢冇。

Mirror、Error捱咗三年，到今年終於捱出頭，同時亦令Viu鋪咗三年嘅長線投資，終於踏入收成期。三年前你同人講，Mirror、Error會爆紅，冇人信；到今日Viu話畀香港人知，只要畀機會後生仔，香港仍然仲有無限可能。

對於ViuTV嘅成功，八掛嘅我走去Google董事兼總經理魯庭暉「魯暉」嘅舊訪問，其中呢一段《蘋果》專訪好有趣：「本身讀Band 5中學的魯暉憶述，中一時有一名女同學想轉校，『為咗要同佢有共同話題，所以我都想轉校，咁大家就研究轉校，給果佢轉到聖心，但我去咗男校，緣份到此』。」嗰間男校，就係皇仁書院，secured。

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