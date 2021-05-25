資產總值以百億計的已故「舖王」鄧成波，其家人今日於報章刊登訃文，指鄧成波本月14日離世，終年88歲，家人將於下月5日於大圍寶福紀念館安排思念會。

訃文所見，未有逐一臚列家族成員名字，但寫上波叔生前銘言：「高瞻遠矚、刻苦勤儉、審時度勢、隨機應變」，用上16個字描述鄧成波傳奇一生的處世為人之道。地產工商舖界普遍尊稱他為「舖王」，除了涉足炒樓、炒舖達40年之外，因出手策略「快、狠、準」，常為業界稱他致勝之道。

出生於佛山南海的鄧成波，據悉，年輕時乃從事霓虹燈招牌學徒，其後創辦成功車行經營二手車買賣，到70年代涉足物業市場，炒賣舖位致富。97年金融風暴前，大舉掃入以百計商舖及商廈，計劃將其市值約70億元「磚頭王國」上市，可惜一場亞洲金融風暴推倒大計，有指當時單是拖欠花旗銀行欠款已達40億元，惟有減持手持物業，甚至將交易撻定或踢契，將損失降至最低。出售物業中，包括以近4億元沽出旺角地標商廈旺角電腦中心，即使項目擁有逾8厘租金回報，亦要忍痛割愛沽售。瘋狂沽貨後，在一年之間，籌得30億元資金才能逃過一劫。

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