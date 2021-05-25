早前Tesla創始人馬斯克（Elon Musk）於Twitter上表示Tesla將暫停接受客戶以比特幣付款，消息帶動加密貨幣市場震盪，及後中國央行表明將禁止加密貨幣交易，令比特幣一度下挫至三萬美元，更有分析揚言牛市正式結束，接下來將進入四年的熊市周期。

幣圈一直有四年一個牛市的說法，原因主要來自比特幣區塊獎勵「減半」（Halving）。為了抗衡通脹，比特幣的編程規定了當出產的比特幣到達一定數量時，透過「掘礦」所得的比特幣將會減半，而四年則剛好是「減半」的周期。根據2013年及2017年的經驗，每次牛市會在「減半」後不久開始，但暴升過後往往會回落並持續橫行震盪，以現在的走勢來看，彷彿歷史正自我重複。

上一次的「減半」是2020年5月11日，將之與2012年及2016年的「減半」比較並無二致。事實上，高波動性與加密貨幣一體兩面，這次暴跌是多重利淡消息的綜合結果，不論是馬斯克提到的耗能，或是來自中國政府的禁制在幣圈中早已司空見慣，但早前的大牛市使市場槓桿過度，令這次暴跌產生爆倉的骨牌效應。長遠來看，加密貨幣市場的基本面並沒有改變；短期方面，加密貨幣的波動性或會變得更高。

另一點很值得投資者注意：究竟比特幣的市場領導地位會否改變？如上文提到源自「減半」的四年牛熊周期主導了過往的加密貨幣市場。可是，「減半」是比特幣獨有的機制，其餘大部份的加密貨幣在編程機制上都與比特幣有不同程度的分別。

以市場佔比第二的以太幣為例，2013年及2017年均出現與比特幣近乎一模一樣的波幅，價格反映市場仍然視比特幣為加密貨幣的代表。然而，早前在以太幣突破四千美元時，比特幣主導指數自1月起持續下降至40的低位。以太幣早前的突破被坊間視為它與比特幣開始脫勾的徵兆。不過，這個趨勢會否持續仍難以判斷。投資者需要謹慎觀察未來加密貨幣市場整體走勢會否繼續與比特幣同步，同時做足個人的風險評估。

加密高總經理高瀚

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