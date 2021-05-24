【本報訊】中銀香港（2388）、怡和及京東（9618）持股的京東數科合組的虛擬銀行Livi昨慶祝開業一周年。Livi指，上客量已達8萬人，存款亦達到9億元，團隊也增至逾200人，但並未透露年底存款及上客目標，僅指今年年底或明年年初再推出新支付產品和中小企財富管理業務。

Livi行政總裁孫大威表示，六成用戶開通銀聯二維碼付款方式，平均交易金額65元，最高交易額9,800元，其中約有一半客戶持有該行扣賬卡，平均簽賬額約400元。

PayLater初步反應佳

早前推出具「先買後付」服務PayLater，成為首間推出該服務的銀行，產品總監洪滿霜指，初步反應十分好，有八成申請屬新客戶，下月起會大規模宣傳，相信未來會改變消費模式，科技總監林冠宇則表示，PayLater申請手續快捷，近八成客戶只需約2分鐘便能完成申請。

至於被問及該行經營開支大，孫大威解釋要從零建設科技系統，又在港建立資訊安全監控中心，提高客戶使用服務的信心；又指未來會研究電子身份識別，惟未有回應投入期，並指目前資本充足狀況良好。至於科技總監林冠宇強調，全部客戶數據均存放於香港數據中心，24小時運作，加密能力比業界更高，強調不會儲存客戶個人資料。