拜登和普京會面前開出不錯的條件。美國國務院豁免制裁和北溪2號天然氣管道有關的一間俄羅斯天然氣管道母公司，其後再制裁俄羅斯部份組織及船隻。北溪2號天然氣管道由俄羅斯連去德國，美國多年來一直反對此項目。原因好簡單，當歐洲直接依賴俄羅斯能源，俄羅斯對歐洲的影響力將大增。又豁免又制裁，即係放大捉細，會面前釋放好意，但保留談判籌碼。

現時拜登的態度係：圍中共？冇，冇啲咁嘅事。但連宿敵亦在聯繫。然而姿態是一種防禦，聯合各國簽訂不同協議，將台灣定位為今後全球半導體的主力生產基地，旨在申明若有人郁台灣等於與全球為敵。實際行動如將對台戰略模糊改為戰略清晰，或如前美國國防部長辦公室中國科科長包士可建議反轉過去做法，表明若有國家攻打台灣，美國就承認台灣。這類建議美國未見在採納之列，為何？

2020年是一個轉捩點，美國債務佔GDP比率再次超過100%，對上一次是近80年前的二戰時期。睇幾組數據。戰後美國債務佔GDP比率，普遍60%以下，金融海嘯後亦只係80%以下，去年超過100%，而聯邦預算問責委員會預計未來10年此比率會一直上，達到118%或131%（經濟惡化情況）。

中共衝擊美國秩序良機

過去50年，美國稅收及開支佔GDP約17%及20%，即平均赤字約3%，除了戰爭及金融海嘯，絕少超過5%。去年疫情下大力派錢，財政赤字佔GDP飆升至17.9%。雖然2020年是特例，但遺留的債務問題，美國國會預算辦公室預計，利息佔美國政府支出，會由2019年的8%，到2050年升至26%。當一個政府的支出近3成係用來還息，這個政府所發行的貨幣，還會否是全球儲備貨幣？

再次強調，中共要衝擊美國主導的國際秩序，不可能不觸及美元霸權。當美國秩序受衝擊，特里芬難題就會顯現。上一次發生在70年代，美國掉入越戰泥潭嚴重赤字，美元危機導致布雷頓森林體系瓦解，靠基辛格想出石油美元方才化解。美國財政問題已成為弱點，幾年後一旦修補，代表攻擊時機已失。

如此解釋了拜登為何在台灣問題上只擺姿態，美國須顧慮後續問題。今年以來不斷有呼聲關注台海危機，蓋這次出問題的機率相當高。拜登說習近平在豪賭，因為這是一舉而逼近天下的賭局。

石潭誰得知深淺，盡日金風鼓怒濤。

待續

Mr. Tregunter