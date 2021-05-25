工行（1398）公布，全資子公司工銀理財收到中國銀保監會批覆，獲准與高盛資產管理合作籌建中外合資理財公司。合資理財公司將由工銀理財與高盛資產管理共同出資設立，出資比例將分別為49%和51%。

工行表示，合資組理財公司將有利於該行為客戶提供更加多樣化和專業化的理財服務，並進一步增強該行服務實體經濟的綜合能力。下一步，工行將推動工銀理財按照監管要求盡快完成合資理財公司各項籌建工作。

高盛資產管理亞太區除日本業務負責人林俊表，中國理財市場在儲蓄財富逐漸增加、金融市場不斷開放的環境下穩步增長，共同組建合資公司將加快實現該行在全球最大、成長最快的理財市場之一建立領導地位的目標。

根據高盛全球投資研究部分析，中國家庭的可投資資產規模將在2030年達到約450萬億元人民幣，預計其中約6成將投放於證券、公募基金、銀行理財產品等非存款類的產品。

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