「林鄭Plan」推出後，購買力轉投購入面積較大單位，納米樓頻錄損手個案。恒基地產(012)旗下紅磡傲形，市場再錄一宗蝕讓個案，一房連天台戶以590萬元沽出，連同使費料蝕約127萬元。

屬於區內舊樓重建項目的傲形，自三年前錄首宗二手成交已率先「見血」後，近期再錄損手個案。市場表示，項目頂層連天台一房戶，實用面積282方呎，另設天台，以590萬元沽出，實用呎價20,922元。據悉，原業主於2017年5月一手價684.6萬元購入，持有單位4年，是次沽貨，帳面已蝕94.6萬元，計及購入成本如釐印費及佣金，料蝕127萬元。日前，九龍建業(034)旗下香港仔登峰．南岸，一個低層2房單位，實用面積478方呎，業主連租約以768萬售出，實用呎價約16,067元，較市價低約8%。原業主於2015年12月一手價約786.4萬買入，是次沽出，帳面已蝕18.4萬元。

玖瓏山2房790萬沽 7年料賺約44萬

此外，九肚山的玖瓏山，中原地產許秋偉表示，屋苑日瓏閣1座中層J室，實用面積663方呎，2房間隔，業主以873萬元沽出，實用呎價13,167元。據了解，原業主於2014年以790萬元購入單位，持貨7年，是次轉手，賬面賺83萬元，升10.5%。若扣除釐印費及佣金，料僅賺約44萬元。

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