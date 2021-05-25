工商市道危中有機，日本遊戲機開發商任天堂(Nintendo)去年底，以8年新低呎價購入尖沙嘴永安廣場頂層單位，4個月短炒賺106萬元後，乘非住宅物業撤辣，近日再斥資6,180萬元購入尖東新文華中心3個單位。

土地註冊處資料顯示，新文華中心A座3樓1,2,3室，約6,500方呎，獲買家寶源國際貿易有限公司以6,180萬元購入，呎價約9,508元。公司董事包括林佑碧、林佑珊、蘇園園，為日本任天堂Switch、EA、ACTIVISION等遊戲機開發商。原業主2008年透過廣城投資有限公司以4,245.75萬元購入，持有單位13年，是次轉售帳面賺1,934萬元，升幅45%。

任天堂去年底才斥3,536.83萬元購入永安廣場寫字樓單位，短炒4個月，上個月以3,866.5萬元沽出，帳面賺329萬元，扣除購入成本約賺106萬元。

疫情持續，商用物業前景被受看淡，企業減經營壓力艱巨，市場消息指，金鐘力寶中心錄低價租賃成，一座高層D室，約2,343方呎，呎租僅33元，與2018年高峰期錄呎租80元，大減58%。

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