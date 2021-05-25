路透IFR引述消息指，擁有全球第二大物流資產的普洛斯集團（GLP），計劃將旗下資產規模達40億美元（約312億港元）的內地物流資產，以房託基金（REIT）形式申請在本港上市，估計集資16億至20億美元（約124.8億至156億港元），預計最快今年底上市。

消息指，GLP保仍在考慮納入上市公司的資產，因此基金規模待定，但有望成為領展（823）2005年上市集資220億港元後，本港最大型的REIT上市項目。

為鼓勵基金來港，香港政府向於本港新註冊或遷冊來港的開放式基金，資助合資格費用的七成，上限為每隻基金100萬元。獲證監會認可並於港交所上市的房託基金（REIT），若上市時在港市值至少15億元，可獲七成費用資助，上限為800萬元。獨立股評人David Webb曾撰文批評，指港府補貼REIT上市的建議是「荒謬（cockamamie）」，實際是為地產大亨提供福利。

GLP前身為美國Prologis的中國業務，2003年進入中國物流市場，2008年因為金融海嘯，新加坡政府投資公司以13億美元收購Prologis的中國及日本資產，並於2010年在新加坡交易所上市，當時其基石投資者包括中投公司、阿里巴巴（9988）、周大福集團和南豐集團等，估值88億新加坡元；2014年中國人壽、中銀集團投資和厚樸基金的中資財團以25億美元入股普洛斯34%；2017年，GLP聯合創辦人梅志明聯同萬科（2202）、厚朴投資、高瓴資本和中銀集團組成的財團，以約160億新加坡元私有化普洛斯。

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